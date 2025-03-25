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ЭСК: арбитр матча «Оренбург» — «Факел» допустил две критические ошибки

ЭСК: арбитр матча «Оренбург» — «Факел» допустил две критические ошибки
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Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по матчу 21-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел». ЭСК признала, что главный арбитр встречи Артём Любимов допустил две критические оплошности — ошибочно не удалил Александра Ломовицкого и ошибочно удалил Дилана Мертенса.

«1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Факел» №77 Александра Ломовицкого на 24-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного футболиста, опоздавшего сыграть в мяч в единоборстве с членом команды «Оренбург» №87 Данилой Прохиным и совершившего на высокой скорости контакт открытой стопой с использованием шипов, по мнению всех членов комиссии, должны расцениваться как серьёзное нарушение правил игры, учитывая высокое место контакта, и они угрожали безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало остановить матч, назначить штрафной удар в пользу команды «Оренбург» и удалить с поля футболиста «Факела» за серьёзное нарушение правил игры.

2. Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №6 Дилана Мартенса на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного футболиста, совершённое против члена команды «Оренбург» №10 Саида Сахархизана, по мнению большинства членов комиссии, не является очевидным серьёзным нарушением правил игры, так как контакт был произведён с умеренной интенсивностью, пятка игрока «Факела» в момент контакта находилась на газоне, в связи с чем контакт был не полным, а частью открытой стопы, и место этого контакта не было высоким. По этой причине большинство членов комиссии считает, что судье следовало ограничиться вынесением предупреждения футболисту «Факела» за безрассудное поведение в данной пограничной игровой ситуации», — сказано в решении ЭСК на официальном сайте РФС.

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