Сотрудник «Оренбурга» прокомментировал слухи об увольнении за непосещение столовой

Бывший сотрудник «Оренбурга» Алексей Балдин отреагировал на слухи в СМИ о своём увольнении. Накануне появилась информация, что клуб уволил менеджера по работе с болельщиками. Руководство якобы приняло такое решение из-за того, что сотрудник ездил домой обедать,

«Не понимаю, откуда вышла данная информация. Еда, столовая — глупости. Никто мне не намекал на увольнение, я сам решил завершить этот этап. Также «Оренбург» сообщил, что никакой столовой, где все должны — цитирую — «есть готовую еду», в клубе нет», — сказал Балдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Балдин работал в клубе 12 лет.