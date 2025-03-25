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В фанатском движении «Спартака» прокомментировали слухи о частичной отмене бойкота

В фанатском движении «Спартака» прокомментировали слухи о частичной отмене бойкота
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Олег «Мосфильмовский» Семёнов, авторитетный болельщик «Спартака», прокомментировал слухи о возможной частичной отмене бойкота. Накануне в СМИ появилась информация, что активные фанаты красно-белых могут вернуться на матчи Кубка России.

«Ожидаем общего решения коллективов. Я читаю неоднократные вбросы так же, как и вы. Мы ожидаем, когда соберётся совет «Фратрии» и примет решение, как и другие активные фанаты. Все ждут какого-то решения. Формально на групповом этапе Кубка России Fan ID не нужен, а нужен только на финале. Есть ещё Суперкубок России — тоже не нужен Fan ID. Совету «Фратрии» нужно принимать решение не только по Кубку России, но и Суперкубку. Получается, что в данный момент бойкотируем всё. Поэтому, когда пишут о Кубке России, нужно в скобочках указывать и Суперкубок.

Главный посыл — ждём. Решение должен принять совет «Фратрии», потому что изначально от них исходил бойкот. В зависимости от решения мы либо ходим, либо продолжаем не ходить. Все ждут, на нас смотрят болельщики других клубов и общественность. Публикации продолжают идти без каких-либо имён. Только совет «Фратрии» уполномочен что-то заявлять в отношении активных болельщиков», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Также на новость отреагировал известный болельщик «Спартака» Амир «Профессор» Хуслютдинов.

«Слухи разные ходят, но решение ещё не принято. Что касается настроений, люди есть разные: одни против бойкота, другие — против бойкота в нынешнем виде, третьи — за ещё более жёсткую его форму. Эта тема активно обсуждается ещё с самого начала», — сказал Хуслютдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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