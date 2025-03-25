Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Замбией

Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Замбией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Самедов, ныне занимающий должность старшего селекционера воронежского «Факела», высказался в преддверии товарищеского матча национальной команды с Замбией, который состоится сегодня, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сколько мячей сможем забить в этой встрече?
— Не могу предсказывать такие истории. Знаю одно: мы — фавориты. Надеюсь, наша сборная покажет такой футбол, который порадует наших болельщиков. Сейчас необходимо проверить игровые схемы. Тренерский штаб это сделает, проверит футболистов. Замбия по рейтингу и уровню повыше и посильнее Гренады.

— Да, у Замбии 87‑е место в рейтинге ФИФА, а у Гренады — 174‑е.
— Вот видите, почти в два раза более высокая позиция. Так что матч предстоит более сложный, чем был. Намного или нет, судить сложно, но читал, что несколько ведущих игроков у Замбии не приехали. Тем не менее, думаю, будет тяжелее, чем с Гренадой, — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.

Материалы по теме
Тостер в воротах и сборник с 14 лет. 5 главных игроков Замбии без покорителя «Спартака»
Тостер в воротах и сборник с 14 лет. 5 главных игроков Замбии без покорителя «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android