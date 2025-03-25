Александр Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Замбией

Бывший футболист сборной России Александр Самедов, ныне занимающий должность старшего селекционера воронежского «Факела», высказался в преддверии товарищеского матча национальной команды с Замбией, который состоится сегодня, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

— Сколько мячей сможем забить в этой встрече?

— Не могу предсказывать такие истории. Знаю одно: мы — фавориты. Надеюсь, наша сборная покажет такой футбол, который порадует наших болельщиков. Сейчас необходимо проверить игровые схемы. Тренерский штаб это сделает, проверит футболистов. Замбия по рейтингу и уровню повыше и посильнее Гренады.

— Да, у Замбии 87‑е место в рейтинге ФИФА, а у Гренады — 174‑е.

— Вот видите, почти в два раза более высокая позиция. Так что матч предстоит более сложный, чем был. Намного или нет, судить сложно, но читал, что несколько ведущих игроков у Замбии не приехали. Тем не менее, думаю, будет тяжелее, чем с Гренадой, — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.