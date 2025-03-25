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«Идите нахрен!» Раскрыты слова Медведева игрокам «Зенита» после поражения от «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выдал яростную речь в раздевалке команды после поражения от «Спартака». Команды встречались в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

Поле матча Медведев пришёл в раздевалку «Зенита» и жёстко прошёлся по футболистам.

«Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия — поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите нахрен (в оригинале использована нецензурная формулировка. — Прим. «Чемпионата»)!» — цитирует Медведева Sport Mash.

Сообщается, что никто из игроков сине-бело-голубых не поднимал рук.

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Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся в воскресенье, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике.

«Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.