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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов рассказал, кого считает лучшим нападающим в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов рассказал, кого считает лучшим нападающим в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил, что колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим нападающим в Российской Премьер-Лиге.

«У «Краснодара» очень интересный состав. Есть сильный наконечник Кордоба. Для меня колумбиец – самый сильный нападающий в России. Не тот, который забивает в каждом матче, а тот, который из любой ситуации может сделать голевой момент.

Джон здорово бежит, играет головой, блестяще играет корпусом и двуногий. У него есть всё. Для нашей лиги это топовый нападающий. У него очень много моментов, и он мог бы забивать ещё больше, если бы было хладнокровие. Кордоба может создать момент сам себе из ничего. В последней игре выходил один на один и не забивал», — приводит слова Титова Metaratings.

Кордоба выступает в составе «быков» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард забил девять голов и отдал пять результативных передач, сыграв 17 матчей.

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