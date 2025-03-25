Гаджиев: Беларусь и Нигерия — нормальные соперники на фоне Гренады и Замбии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о соперниках сборной России на мартовском сборе, а также сравнил национальные команды Замбии и Гренады со сборными Нигерии и Беларуси.

«Беларусь и Нигерия смотрятся нормальными соперниками на фоне Гренады и Замбии. Российский футбольный союз правильно делает, договариваясь о матчах с другими сборными. Сейчас мы не можем выбирать в соперники, кого мы хотим. Мы играем с теми, кто не против играть с нами», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0, 25-го числа россияне встретятся с национальной командой Замбии.