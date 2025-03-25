Синицын: с Замбией будем смотреть на игроков сборной России под более сильным давлением

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится сегодня, 25 марта.

«Матч со сборной Замбии — практика для футболистов национальной команды России, чтобы оставаться в тонусе в этот перерыв. Никакой подоплёки нет, ведь это товарищеский матч, в котором Карпин реализует свои наработки. Нам остаётся смотреть и с интересом ждать игры.

Нужно отдать должное прошлым соперникам сборной России. Мягко говоря, это не топ-уровня национальные команды. Было бы странно ожидать, что мы будем побеждать с минимальным счётом или, не дай бог, пропускать голы. Замбия — соперник серьёзнее, будем смотреть на наших ребят под более сильным давлением. Возможно, не стоит ждать большого количества голов, но сама игра будет интереснее, и я уверен, что сборная России победит», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.