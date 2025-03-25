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Синицын: с Замбией будем смотреть на игроков сборной России под более сильным давлением

Синицын: с Замбией будем смотреть на игроков сборной России под более сильным давлением
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Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится сегодня, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч со сборной Замбии — практика для футболистов национальной команды России, чтобы оставаться в тонусе в этот перерыв. Никакой подоплёки нет, ведь это товарищеский матч, в котором Карпин реализует свои наработки. Нам остаётся смотреть и с интересом ждать игры.

Нужно отдать должное прошлым соперникам сборной России. Мягко говоря, это не топ-уровня национальные команды. Было бы странно ожидать, что мы будем побеждать с минимальным счётом или, не дай бог, пропускать голы. Замбия — соперник серьёзнее, будем смотреть на наших ребят под более сильным давлением. Возможно, не стоит ждать большого количества голов, но сама игра будет интереснее, и я уверен, что сборная России победит», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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