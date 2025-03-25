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Легенда «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что «Краснодар» станет чемпионом России

Легенда «Спартака» Егор Титов выразил надежду, что «Краснодар» станет чемпионом России
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги, а также выразил желание, чтобы «быки» взяли золотые медали чемпионата.

«Краснодар» давно заслужил чемпионство или Кубок. Они играли в финале Кубка и могли выиграть РПЛ. Через такие моменты и приходит дух победителя. Второй год подряд молодой клуб составляет конкуренцию грандам – это здорово. Я надеюсь, что в ближайшее время они возьмут чемпионство, может, даже смогут в этом году. В течение трёх-четырёх туров станет ясно, будут ли они в гонке или уже нет. Хотелось бы, чтобы все клубы оставались в гонке до последнего тура», — приводит слова Титова Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит».

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