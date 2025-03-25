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Стали известны новые подробности из раздевалки «Зенита» после поражения от «Спартака»

Стали известны новые подробности из раздевалки «Зенита» после поражения от «Спартака»
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В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» уступил московскому «Спартаку» (1:2). После этого в СМИ появились слухи о конфликте главного тренера петербуржцев Сергея Семака с футболистами команды в раздевалке после игры. Однако, по актуальной информации Sport Baza, никаких конфликтов на самом деле не было.

Источник утверждает, что, когда Сергей Семак вернулся в раздевалку «Зенита» после матча, многие футболисты уже ушли оттуда. В том числе в раздевалке не было и Максима Глушенкова, которому приписывают словесную перепалку с Семаком.

Ранее стало известно, какую эмоциональную речь произнёс председатель правления «Зенита» Александр Медведев после дерби со «Спартаком».

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