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Лепёхин: без Дзюбы к матчу Россия — Замбия интереса меньше, чем к игре с Гренадой

Лепёхин: без Дзюбы к матчу Россия — Замбия интереса меньше, чем к игре с Гренадой
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Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится сегодня, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что сборная России разгромит Замбию. Игра будет сложнее, но наша команда победит больше чем в один мяч. В матче с Гренадой была интрига, забьёт ли Дзюба. С Замбией нет особой интриги и даже интереса меньше к этому матчу.

На мой взгляд, Гренада — физически мощная команда, но ей не удалось удивить сборную России. В футболе должны соответствовать технические и умственные качества, чтобы удивить. Если африканцы смогут навязать борьбу, нашим будет сложно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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