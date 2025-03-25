Лепёхин: без Дзюбы к матчу Россия — Замбия интереса меньше, чем к игре с Гренадой

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится сегодня, 25 марта.

«Не думаю, что сборная России разгромит Замбию. Игра будет сложнее, но наша команда победит больше чем в один мяч. В матче с Гренадой была интрига, забьёт ли Дзюба. С Замбией нет особой интриги и даже интереса меньше к этому матчу.

На мой взгляд, Гренада — физически мощная команда, но ей не удалось удивить сборную России. В футболе должны соответствовать технические и умственные качества, чтобы удивить. Если африканцы смогут навязать борьбу, нашим будет сложно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.