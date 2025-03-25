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Осинькин — о положении «Крыльев Советов» в таблице РПЛ: эта ситуация ненормальная

Осинькин — о положении «Крыльев Советов» в таблице РПЛ: эта ситуация ненормальная
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о турнирном положении самарской команды в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона. После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков.

«Эта ситуация ненормальная. Мы, конечно, хотим её исправить. Есть новое руководство, которое обладает полномочиями, готово поддержать, и полностью приветствую их первые шаги», — приводит слова Осинькина Sovainfo.ru.

В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».

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