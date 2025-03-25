Медведев раскрыл, реально ли он устроил разнос игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что он выдал яростную речь в раздевалке команды после поражения от «Спартака». Команды встречались в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

По информации СМИ, Медведев якобы сказал после матча: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия — поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите нахрен (в оригинале использована нецензурная формулировка. — Прим. «Чемпионата»)!».

«Правда ли я произнёс эту речь? Это брехня», — приводит слова Александра Медведева Sport24.