Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев раскрыл, реально ли он устроил разнос игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком»

Медведев раскрыл, реально ли он устроил разнос игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком»
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что он выдал яростную речь в раздевалке команды после поражения от «Спартака». Команды встречались в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

По информации СМИ, Медведев якобы сказал после матча: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия — поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите нахрен (в оригинале использована нецензурная формулировка. — Прим. «Чемпионата»)!».

«Правда ли я произнёс эту речь? Это брехня», — приводит слова Александра Медведева Sport24.

Материалы по теме
«Идите нахрен!» Раскрыты слова Медведева игрокам «Зенита» после поражения от «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android