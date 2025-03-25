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Владислав Сарвели ответил, чего не хватает «Локомотиву», чтобы быть лидером РПЛ

Владислав Сарвели ответил, чего не хватает «Локомотиву», чтобы быть лидером РПЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, в каком аспекте железнодорожникам нужно улучшить свою игру, чтобы бороться за победу в Российской Премьер-Лиге.

— Что нужно изменить или улучшить «Локомотиву», чтобы быть на вершине турнирной таблицы? Чего сейчас не хватает команде?
— Нам нужно забивать голы. Но я бы не сказал, что у нас есть какие-то проблемы с реализацией. Если мы просто будем больше забивать, то будем выигрывать гораздо увереннее и будем находиться вверху, — приводит слова Сарвели Legalbet.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.

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