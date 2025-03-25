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«Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?» Генич — о слухах про конфликт в «Зените»

«Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?» Генич — о слухах про конфликт в «Зените»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что после матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) в раздевалке сине-бело-голубых произошёл конфликт между главным тренером команды Сергеем Семаком и его футболистами.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    
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«Спустя 10 дней кто-то вбрасывает про конфликт в раздевалке, следом про пламенную речь Медведева, тут же про опровержение…

Дзюба уже установил очередной рекорд за это время, Соболев оформил дубль в игре с БАТЭ…

Почему именно сейчас? Обычно такие инсайды на второй-третий день всплывают. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Также сообщалось, что после встречи со «Спартаком» в раздевалку санкт-петербургской команды зашёл председатель правления «Зенита» Александр Медведев и выразил своё недовольство игрокам.

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