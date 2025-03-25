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«Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?» Генич — о слухах про конфликт в «Зените»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что после матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) в раздевалке сине-бело-голубых произошёл конфликт между главным тренером команды Сергеем Семаком и его футболистами.

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«Спустя 10 дней кто-то вбрасывает про конфликт в раздевалке, следом про пламенную речь Медведева, тут же про опровержение…

Дзюба уже установил очередной рекорд за это время, Соболев оформил дубль в игре с БАТЭ…

Почему именно сейчас? Обычно такие инсайды на второй-третий день всплывают. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Также сообщалось, что после встречи со «Спартаком» в раздевалку санкт-петербургской команды зашёл председатель правления «Зенита» Александр Медведев и выразил своё недовольство игрокам.

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