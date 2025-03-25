19-летний вингер «Комо» возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Серии А

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил 19-летний сенегальский и испанский вингер «Комо» Ассане Диао.

Топ-10 самых подорожавших игроков Серии А:

1. Ассане Диао — € 25 млн (+ € 16 млн), «Комо»;

2. Николас Пас — € 35 млн (+ € 15 млн), «Комо»:

3-6. Матео Ретеги — € 45 млн (+ € 10 млн), «Аталанта»;

3-6. Мойзе Кин — € 40 млн (+ € 10 млн), «Фиорентина»;

3-6. Сантьяго Кастро — € 35 млн (+ € 10 млн), «Болонья»;

3-6. Пьетро Комуццо — € 25 млн (+ € 10 млн), «Фиорентина»;

7-9. Ману Коне — € 35 млн (+ € 9 млн), «Рома»;

7-9. Бенхамин Домингес — € 15 млн (+ € 9 млн), «Болонья»;

7-9. Алберту Байо — € 10 млн (+ € 9 млн), «Ювентус»;

10. Дензел Думфрис — € 28 млн (+ € 8 млн), «Интер».