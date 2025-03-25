Синицын: в «Зените» Глушенкову приходится таскать рояль — он не получает удовольствие

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением об очередном резонансном высказывании полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки Сергея Семака, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

«Глушенков ярко начал играть за «Зенит» в этом сезоне, но во второй части сезона его подкосило. При этом тренер отвечает за результат. Ты должен выполнять свою работу, если тренер ставит тебя на ту или иную позицию. В «Зените» много лидеров, и каждый хочет стать первой скрипкой, но не у всех это получается. Поэтому у Глушенкова есть негодование, что ему приходится таскать рояль, и он не получает удовольствие от игры. Возможно, есть какой-то внутренний конфликт, но об этом знают только в клубе.

Судя по результатам «Зенита», глупо отрицать, что в этой машине что-то сбилось. Возможно, на фоне этого у Глушенкова возрастает недовольство, потому что пропал результат. Если взять всё целиком, то в команде есть определённый кризис. Какой? Это покажет только время и игра команды», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.