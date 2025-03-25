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В ЦСКА отреагировали на решение ЭСК о неправильности жёлтой для Кисляка в игре с «Акроном»

В ЦСКА отреагировали на решение ЭСК о неправильности жёлтой для Кисляка в игре с «Акроном»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС (ЭСК РФС) признать, что в матче 21-го тура с «Акроном» (1:2) судья ошибочно вынес предупреждение полузащитнику красно-синих Матвею Кисляку на 63-й минуте встречи. Также ЭКС постановила, что арбитр ошибочно назначил штрафной удар в пользу тольяттинской команды, после выполнения которого произошло взятие ворот армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

«Тут стоит напомнить, что жёлтую карточку по текущему регламенту отменить нельзя. Только в редких ситуациях, когда арбитром по ошибке перепутан футболист. Но справедливая оценка, как и понятная трактовка, тоже очень важны», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

После 21 тура чемпионата России ЦСКА набрал 38 очков и занимает шестое место. «Акрон» заработал 25 очков и располагается на девятой строчке.

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