В ЦСКА отреагировали на решение ЭСК о неправильности жёлтой для Кисляка в игре с «Акроном»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС (ЭСК РФС) признать, что в матче 21-го тура с «Акроном» (1:2) судья ошибочно вынес предупреждение полузащитнику красно-синих Матвею Кисляку на 63-й минуте встречи. Также ЭКС постановила, что арбитр ошибочно назначил штрафной удар в пользу тольяттинской команды, после выполнения которого произошло взятие ворот армейцев.

«Тут стоит напомнить, что жёлтую карточку по текущему регламенту отменить нельзя. Только в редких ситуациях, когда арбитром по ошибке перепутан футболист. Но справедливая оценка, как и понятная трактовка, тоже очень важны», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

После 21 тура чемпионата России ЦСКА набрал 38 очков и занимает шестое место. «Акрон» заработал 25 очков и располагается на девятой строчке.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: