Стало известно, за счёт чего «Ман Сити» пытается убедить Родриго перейти к ним из «Реала»

Отец крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса провёл встречу с представителями «Манчестер Сити», в ходе которой они пытались убедить бразильского футболиста перейти в стан «горожан». Об этом сообщает журналист Эдуардо Инда для El Chiringuito.

По информации источника, указанная встреча состоялась несколько недель назад. Представители «Манчестер Сити» предложили Родриго более высокую заработную плату, чем в испанском гранде, а также дали гарантию, что он будет играть на своей любимой позиции в атаке.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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