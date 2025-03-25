Влахович возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии А, Эрнандес и Меньян в топ-10

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил 25-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.
Топ-10 самых подешевевших игроков Серии А:
1. Душан Влахович — € 45 млн (- € 15 млн), «Ювентус»;
2-7. Бремер — € 50 млн (- € 10 млн), «Ювентус»;
2-7. Тео Эрнандес — € 40 млн (- € 10 млн), «Милан»;
2-7. Тëн Копмейнерс — € 40 млн (- € 10 млн), «Ювентус»;
2-7. Джорджио Скальвини — € 35 млн (- € 10 млн), «Аталанта»;
2-7. Бенжамен Павар — € 30 млн (- € 10 млн), «Интер»;
2-7. Мик Меньян — € 25 млн (- € 10 млн), «Милан»;
8. Эдоардо Бове — € 5 млн (- € 9 млн), «Фиорентина»;
9-10. Дуглас Луис — € 38 млн (- € 7 млн), «Ювентус»;
9-10. Николас Гонсалес — € 28 млн (- € 7 млн), «Ювентус».