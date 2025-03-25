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«Помешали мне стать президентом ФИФА». Платини — об оправдании по делу о мошенничестве

«Помешали мне стать президентом ФИФА». Платини — об оправдании по делу о мошенничестве
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о своём оправдании по делу о мошенничестве. Вместе с Платини также был оправдан экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер.

«Моя честь восстановлена. Закончилась борьба между ФИФА и некоторыми швейцарскими федеральными прокурорами, которая длилась в течение последних 10 лет.

Никто в моём окружении не верил, что я в чём-то виноват. Знаю, что это дело было инициировано, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА.

Я знаю, что для моих врагов было важно время, им плевать на 2 миллиона. Они отстранили меня на 10 лет. Они даже не приходят на апелляцию, зная о своей победе. Это понимаем и мы», — приводит слова Платини RMC Sport.

Напомним, в ноябре 2021 года Блаттеру и Платини предъявили обвинения в мошенничестве, в незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Поводом для расследования стала выплата $ 2,3 млн из бюджета ФИФА в УЕФА. При этом прокуратура требовала приговорить Блаттера и Платини к 1 году и 8 месяцам условно.

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