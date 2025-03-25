Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев: людям невозможно прожить на пенсию в 12-15 тысяч

Евгений Ловчев: людям невозможно прожить на пенсию в 12-15 тысяч
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уровне пенсий в стране и назвал сумму, которую получает он.

«Согласен с тем, что людям невозможно прожить на пенсию в 12-15 тысяч. Наши мамы и папы, которые работали всю жизнь, живут на эти деньги, хорошо, если дети ещё помогают. Если говорить про меня, то чтобы мне самому прожить, не с семьёй, у меня около 30 тысяч пенсия, плюс мне Москва доплачивает за бронзовую олимпийскую медаль порядка 18 тысяч, а еще страна платит стипендию 30 тысяч за олимпийскую медаль. Но у нас же призёров или чемпионов Олимпийских игр не так много.

Пенсии — глобальная история всей страны. Мне было бы трудновато прожить только на пенсию в 30 тысяч рублей. Я медийный человек, живу в доме в 100 км от Москвы, и я езжу на телевидение, а это туда-обратно — 200 км. Это только 2 тысячи на бензин, если я раз пять в месяц так поеду, то уже десятку должен только на это потратить. Здесь всё надо считать. Я ни с чем не могу сравнить пенсии.

Мы же с вами не понимаем, почему пенсии такие. Это же не так, что пришёл дяденька к Владимиру Владимировичу и сказал: «А давайте пенсии 50 тысяч сделаем». Всё это как-то связано с тем, как страна зарабатывает, но я в этом деле не разбираюсь. Конечно, могу огульно сказать, что это маленькая пенсия», — приводит слова Ловчева Sport24.

Материалы по теме
Евгений Ловчев оценил включение Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android