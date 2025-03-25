Тренер Бразилии — о матче с Аргентиной: на поле будет борьба, но между командами уважение

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поделился мнением о предстоящем матче с национальной командой Аргентины в рамках 14-го тура южноамериканского отбора к чемпионату мира — 2026. Встреча состоится в среду, 26 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 по московскому времени.

«Это великая классика мирового футбола. На поле будет борьба, но между двумя командами будет уважение. Мы будем играть в футбол против команды, которая выиграла чемпионат мира и Кубок Америки. Команда, которая выиграла больше всего за последние годы. Мы постараемся показать свой лучший футбол. Футбольный матч решается на поле, и у нас будет 22 великих спортсмена мирового футбола. Будут дуэли, но всё это будет решаться в рамках четырёх линий», — приводит слова Жуниора AS.