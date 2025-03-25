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Тренер Бразилии — о матче с Аргентиной: на поле будет борьба, но между командами уважение

Тренер Бразилии — о матче с Аргентиной: на поле будет борьба, но между командами уважение
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор поделился мнением о предстоящем матче с национальной командой Аргентины в рамках 14-го тура южноамериканского отбора к чемпионату мира — 2026. Встреча состоится в среду, 26 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это великая классика мирового футбола. На поле будет борьба, но между двумя командами будет уважение. Мы будем играть в футбол против команды, которая выиграла чемпионат мира и Кубок Америки. Команда, которая выиграла больше всего за последние годы. Мы постараемся показать свой лучший футбол. Футбольный матч решается на поле, и у нас будет 22 великих спортсмена мирового футбола. Будут дуэли, но всё это будет решаться в рамках четырёх линий», — приводит слова Жуниора AS.

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