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В «Зените» остались категорически не согласны с решением ЭСК по второму голу «Спартака»

В «Зените» остались категорически не согласны с решением ЭСК по второму голу «Спартака»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые категорически не согласны с решением ЭСК по второму голу «Спартака» в очном матче команд в 21-м туре РПЛ (2:1). Напомним, ранее ЭСК признала, что главный арбитр встречи Сергей Иванов правильно засчитал гол полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса на 90+2-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    
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«После шести дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны.

ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии.

На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь.

Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым жёлтым непредъявленным карточкам», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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