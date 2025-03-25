Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Скучаю по футболу и сборной». Тюкавин пожелал удачи России в матче с Замбией

«Скучаю по футболу и сборной». Тюкавин пожелал удачи России в матче с Замбией
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, в начале марта повредивший крестообразные связки, рассказал о своём самочувствии, а также пожелал удачи сборной России в грядущем товарищеском матче с Замбией, который состоится сегодня, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку и за то, что переживаете за моё здоровье. У меня всё хорошо, сегодня буду смотреть матч Россия — Замбия и, конечно, хочу пожелать удачи нашим ребятам. Нужна только победа. Скучаю по футболу и, конечно, по сборной. На связи», — сказал Тюкавин в видео в телеграм-канале сборной России.

3 марта «Динамо» сообщило, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода.

Константин Тюкавин Подробнее
Материалы по теме
Максим Ромащенко: Личка должен был готовиться, что Тюкавин не сможет помогать «Динамо»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android