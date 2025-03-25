«Скучаю по футболу и сборной». Тюкавин пожелал удачи России в матче с Замбией

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, в начале марта повредивший крестообразные связки, рассказал о своём самочувствии, а также пожелал удачи сборной России в грядущем товарищеском матче с Замбией, который состоится сегодня, 25 марта.

«Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку и за то, что переживаете за моё здоровье. У меня всё хорошо, сегодня буду смотреть матч Россия — Замбия и, конечно, хочу пожелать удачи нашим ребятам. Нужна только победа. Скучаю по футболу и, конечно, по сборной. На связи», — сказал Тюкавин в видео в телеграм-канале сборной России.

3 марта «Динамо» сообщило, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода.

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