Вингер «Ливерпуля» Салах не перейдёт в «Аль-Хиляль» этим летом — источник

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с наибольшей вероятностью не перейдёт в саудовский «Аль-Хиляль» нынешним летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, существует несколько причин, по которым трансфер вингера не состоится. Во-первых, отмечается пессимизм в Саудовской Аравии. Во-вторых, главные посредники, которые стояли за старым предложением «Аль-Иттихада», в данный момент не ведут новых или активных переговоров. В третьих, руководство «Ливерпуля» настроено оптимистично и верит в то, что Салах хочет остаться в Европе.

Напомним, в начале этого года инсайдеры сообщали, что «Аль-Хиляль» находится в процессе подготовки «огромного» предложения для Мохамеда Салаха и что он крайне близок к переходу в саудовский клуб нынешним летом.

В текущем сезоне Салах принял участие в 43 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами.