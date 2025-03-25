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Андрей Мостовой: бред полный, что у «Зенита» нет мотивации, невозможно такое

Андрей Мостовой: бред полный, что у «Зенита» нет мотивации, невозможно такое
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Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой не согласен с мнением, что сине-бело-голубые пресытились победами.

– Болельщики со стороны говорят, что «Зенит» элементарно сытый в плане того, что команда постоянно выигрывает. И есть более голодные команды, такие как «Краснодар» и «Спартак».
– Даже если сейчас посмотреть по составу, у нас есть ребята, которые ещё ничего не выигрывали, это полсостава. Ребятам, которые остаются в команде, которые пять лет чемпионами становятся, им что, в шестой раз не хочется стать чемпионами? Бред полный, что мотивации нет, невозможно такое, — сказал Мостовой в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 43 очка и на текущий момент занимает третье место. «Спартак» также заработал 43 очка, но располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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