Лепёхин: на фоне плохой игры бразильцев «Зенита» проблемы остальных игроков стали виднее

Российский экс-футболист Константин Лепёхин поделился мнением о причинах кризиса санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне.

«Весь «Зенит» испытывает спад. Всем понятно — что-то не так, когда команда укомплектована хорошими футболистами, но так тяжело набирает очки. Нет той лёгкости, которая была в прошлом году, когда «Зенит» выигрывал чемпионат. Все друг от друга зависимы, а питерская команда особенно зависима от бразильцев, которые определяли результат. Сейчас они не соответствуют тому уровню, который был год назад. На их фоне проблемы остальных игроков стали виднее.

Семак — главный тренер и часть команды. Если у команды что-то не ладится, это сказывается и на футболистах, и на тренере. Но надо констатировать, что «Зенит» борется за чемпионство. Я считаю, если клуб станет чемпионом, то все проблемы сойдут на нет, как и в прошлом сезоне», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. Второе и третье место делят между собой «Спартак» и «Зенит», у обоих — по 43 очка.