Антон Миранчук выйдет в качестве капитана сборной России на матч с Замбией

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук назначен капитаном сборной России на товарищеский матч с Замбией, который состоится сегодня, 25 марта.

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Всего в составе российской национальной команды 29-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

В среду, 19 марта, подопечные Валерия Карпина встретились в товарищеской игре с Гренадой. Сборная России победила соперника со счётом 5:0.

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Как сборная России играет при Карпине: