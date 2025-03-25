Антон Миранчук выйдет в качестве капитана сборной России на матч с Замбией
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук назначен капитаном сборной России на товарищеский матч с Замбией, который состоится сегодня, 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Всего в составе российской национальной команды 29-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.
В среду, 19 марта, подопечные Валерия Карпина встретились в товарищеской игре с Гренадой. Сборная России победила соперника со счётом 5:0.
Как сборная России играет при Карпине:
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