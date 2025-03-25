Желько Петрович: сейчас есть смысл готовить сборную России к чемпионату мира 2030 года

Главный тренер кувейтской «Аль-Кадисии» Желько Петрович считает, что российским тренерам важно смотреть в будущее и думать о следующем поколении в сборной России. По его словам, сейчас есть смысл готовить сборную России к чемпионату мира 2030 года.

«Сейчас всё-таки важно смотреть в будущее и думать о следующем поколении. Если Россия пропустит восемь лет на международной арене, это будет очень плохо. Когда команда пропускает один крупный турнир, это уже серьёзно, потому что некоторые игроки могут и не почувствовать вкус таких больших матчей. А когда речь про более долгие сроки, всё куда серьёзнее. Сейчас есть смысл готовить сборную России к чемпионату мира — 2030, чтобы на этом турнире команда могла всех впечатлить», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0, 25-го числа россияне встретятся с национальной командой Замбии.