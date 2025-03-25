Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой — о поражении от «Спартака»: не вижу смысла сидеть два‑три дня в печали

Андрей Мостовой — о поражении от «Спартака»: не вижу смысла сидеть два‑три дня в печали
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, с каким настроением он приехал в расположение национальной команды после не лучшей игры за сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Я вообще в принципе не вижу смысла после поражений сидеть два‑три дня в печали и расстраиваться. Ну, произошло такое. Дальше надо двигаться на позитиве, уже забыть это всё. И тем более с ребятами в сборной сейчас встретился, очень хорошая обстановка у нас. Честно, я свои интервью, видео и какие‑то шоу с моим участием не смотрю. Я не знаю, не могу смотреть. Думаю, зачем я это сказал. Поэтому я вообще не смотрю. После Гренады, а там повязку же мне дали, и там пару раз я косякнул. И люди в комментариях нормально так прошлись по мне», — сказал Мостовой в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 43 очка и на текущий момент занимает третье место. «Спартак» также заработал 43 очка, но располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Андрей Мостовой: бред полный, что у «Зенита» нет мотивации, невозможно такое

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android