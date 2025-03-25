Андрей Мостовой — о поражении от «Спартака»: не вижу смысла сидеть два‑три дня в печали

Крайний нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, с каким настроением он приехал в расположение национальной команды после не лучшей игры за сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Я вообще в принципе не вижу смысла после поражений сидеть два‑три дня в печали и расстраиваться. Ну, произошло такое. Дальше надо двигаться на позитиве, уже забыть это всё. И тем более с ребятами в сборной сейчас встретился, очень хорошая обстановка у нас. Честно, я свои интервью, видео и какие‑то шоу с моим участием не смотрю. Я не знаю, не могу смотреть. Думаю, зачем я это сказал. Поэтому я вообще не смотрю. После Гренады, а там повязку же мне дали, и там пару раз я косякнул. И люди в комментариях нормально так прошлись по мне», — сказал Мостовой в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 43 очка и на текущий момент занимает третье место. «Спартак» также заработал 43 очка, но располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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