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Президент «Интера» заявил, что продление контракта с Симоне Индзаги — формальность

Президент «Интера» заявил, что продление контракта с Симоне Индзаги — формальность
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что руководство довольно работой главного тренера команды Симоне Индзаги и готово продлить с ним контракт.

«Мы очень довольны Индзаги, продление его контракта – это формальность. Он здорово работал все эти годы и является примером для всего клуба. Симоне – один из лучших тренеров в мире, у него также есть преимущество в том, что он был отличным футболистом. Мы очень рады, что он с нами, я думаю, что в ближайшее время мы продлим его контракт», – приводит слова Маротты официальный сайт «Интера».

Индзаги возглавляет клуб с 2021 года. Под его руководством «Интер» становился чемпионом Италии, дважды побеждал в национальном Кубке и трижды – в Суперкубке Италии. Действующее соглашение 48-летнего специалиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ожидается, что он подпишет новый договор до 2028 года в ближайшие месяцы.

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