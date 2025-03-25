Угальде — в топ-10 бомбардиров мира в пересчёте на 90 минут среди игроков не старше 23 лет

22-летний нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде занял седьмое место в списке самых забивных футболистов в пересчёте на 90 минут среди игроков не старше 23 лет (без учёта пенальти). Коста-риканский форвард достиг показателя в 0,88 гола. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Согласно данным источника, первое место в этом рейтинге занимает нападающий ПСВ Рикардо Пепи с показателем в 1,36 гола. На второй строчке расположился форвард «Монако» Мика Биерет (1,26). Замкнул тройку лидеров нападающий мексиканской «Пачуки» Джон Кеннеди (1,04).

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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