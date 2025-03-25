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«Ливерпуль» проявляет интерес сразу к трём футболистам «Борнмута» — TEAMtalk

«Ливерпуль» проявляет интерес сразу к трём футболистам «Борнмута» — TEAMtalk
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«Ливерпулю» интересны три игрока «Борнмута»: защитники Милош Керкез и Дин Хёйсен, а также крайний нападающий Антуан Семеньо. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы готовы включить правого вингера Бена Доука в сделку по приобретению новых футболистов. Подчёркивается, что Керкез рассматривается в качестве потенциальной замены для 31-летнего Эндрю Робертсона. Также грядущим летом заканчиваются контракты у защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и крайнего нападающего Мохамеда Салаха.

После 29 туров чемпионата Англии «Борнмут» набрал 44 очка и занимает 10-е место. «Ливерпуль» заработал 70 очков и располагается на первой строчке.

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