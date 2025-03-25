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Вингер «Челси» Джейдон Санчо намерен вернуться в «Боруссию» — Bild

Вингер «Челси» Джейдон Санчо намерен вернуться в «Боруссию» — Bild
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Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», выразил желание вернуться в дортмундскую «Боруссию» летом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист подал руководству запрос на трансфер в дортмундский клуб. Отмечается, что леверкузенский «Байер» также будет заинтересован в трансфере Санчо, если он будет доступен.

25-летний вингер выступает за «Челси» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету два гола и девять результативных передач в 27 матчах. Санчо играл за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, пока не перешёл в «МЮ». В январе 2024 года вернулся в дортмундский клуб на правах аренды до окончания сезона-2023/2024.

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