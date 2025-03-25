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Леонардо — об уходе Мальдини из «Милана»: сегодня все заметили, что клуб пуст, бездушен

Леонардо — об уходе Мальдини из «Милана»: сегодня все заметили, что клуб пуст, бездушен
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Бывший игрок, скаут, тренер и технический директор «Милана» Леонардо высказался об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора «россонери» в июне 2023-го.

«Какая ошибка с Мальдини. «Милану» нужно больше духа этого клуба в раздевалке и за её пределами? Но он был там, его звали Паоло Мальдини, и в качестве тренера он выиграл чемпионство Италии и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Затем он был убран, а вместе с ним и великая страсть. Сегодня все заметили, что «Милан» пуст, бездушен. Но это циклы, это пройдёт. В том числе и потому, что я думаю, что в клубе поняли, что совершили ошибку», — приводит слова Леонардо Quotidiano Sportivo.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

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