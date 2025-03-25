«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для 32-летнего Гарри Магуайра — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» намерен продать 32-летнего центрального защитника Гарри Магуайра и заменить его на 22-летнего Джеррэда Брэнтуэйта из «Эвертона», выступающего на той же позиции. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» хотели продать Магуайра в течение двух последних трансферных окон, однако этого не удавалось сделать ввиду требований английского футболиста по зарплате. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» придётся заплатить около £ 80 млн (€ 96 млн) для покупки Брэнтуэйта у «Эвертона».

Магуайр играет за «красных дьяволов» с 2019 года. За этот период он принял участие в 234 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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