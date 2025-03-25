Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джан Пьеро Гасперини высказался о критике в адрес тренеров, упомянув Тьяго Мотту

Джан Пьеро Гасперини высказался о критике в адрес тренеров, упомянув Тьяго Мотту
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о критике в адрес тренеров и упомянул бывшего тренера «Ювентуса Тьяго Мотту.

«Я думаю о каждом тренере, особенно о тех, кто испытывает некоторые трудности. Когда это случается, они бывают не только профессиональными – часто СМИ клеймят нас за это персонально. Мне это не нравится. Говоря это, я имею в виду конкретно Тьяго Мотту», – приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

В воскресенье, 23 марта, «Ювентус» объявил об увольнении Мотты. Он возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Новым главным тренером команды стал Игор Тудор.

Материалы по теме
«Увольнение было неизбежно». Фабио Капелло — об отставке Мотты из «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android