Джан Пьеро Гасперини высказался о критике в адрес тренеров, упомянув Тьяго Мотту

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о критике в адрес тренеров и упомянул бывшего тренера «Ювентуса Тьяго Мотту.

«Я думаю о каждом тренере, особенно о тех, кто испытывает некоторые трудности. Когда это случается, они бывают не только профессиональными – часто СМИ клеймят нас за это персонально. Мне это не нравится. Говоря это, я имею в виду конкретно Тьяго Мотту», – приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

В воскресенье, 23 марта, «Ювентус» объявил об увольнении Мотты. Он возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Новым главным тренером команды стал Игор Тудор.