Пруцев рассказал, что изменилось в сборной России с приездом Дзюбы

Полузащитник сборной России и «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос, изменилось ли что-то внутри национальной команды с приездом в её расположение 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Артём является таким весельчаком в коллективе, больше шуток добавилось, стало веселее. А так, в принципе, всё так же на самом деле», — приводит слова Пруцева ТАСС.

В среду, 19 марта, состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой (5:0). На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

В четверг, 20 марта, стало известно, что Дзюба, а также Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение сборной России и не сыграют в товарищеском матче с Замбией.

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