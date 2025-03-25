Матч России и Замбии начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Товарищеский матч между сборными России и Замбии, который проходит в эти минуты на «ВТБ Арене» в Москве, начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В субботу, 22 марта, прошёл ровно год с этой ужасной трагедии.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.