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Матч России и Замбии начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Матч России и Замбии начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
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Товарищеский матч между сборными России и Замбии, который проходит в эти минуты на «ВТБ Арене» в Москве, начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В субботу, 22 марта, прошёл ровно год с этой ужасной трагедии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Перерыв
2 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'    

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.

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