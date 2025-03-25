Экс-тренер «Челси» Грант и Карпин тепло обнялись перед матчем Россия — Замбия
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и Авраам Грант, возглавляющий сборную Замбии, тепло поприветствовали друг друга перед очным товарищеским матчем команд.
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
В течение карьеры Грант успел поработать в «Челси», «Вест Хэме», «Портсмуте» и других командах. 70-летний специалист возглавлял «синих» с сентября 2007 года по май 2008 года. Грант тренирует сборную Замбии с декабря 2022 года.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Перерыв
2 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44'
Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.
Как сборная России играет при Карпине:
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