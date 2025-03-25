Пруцев ответил, согласен ли он, что «Спартак» — фаворит на победу в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос о статусе красно-белых как фаворита в борьбе за победу в чемпионате России.

– «Спартак» является одним из фаворитов на победу в РПЛ. Согласны с этим? Обсуждают ли возможное чемпионство в команде?

– Вижу в соцсетях, что обсуждают, есть ли шанс стать чемпионами. Пишут, что есть три фаворита. Но до конца чемпионата ещё девять туров, так что нужно выкладываться на полную, чтобы стать чемпионами. Надеюсь, что так и будет, — приводит слова Пруцева ТАСС.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. «Краснодар» заработал 46 очков и располагается на первой строчке. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 43 очка.

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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Как появился «Спартак»: