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Глушенков оформил первое результативное действие в 2025 году в матче с Замбией

Глушенков оформил первое результативное действие в 2025 году в матче с Замбией
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Гол нападающего сборной России и «Зенита» Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией стал его первым результативным действием в 2025 году. Он открыл счёт на восьмой минуте встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Перерыв
2 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'    

В нынешнем году 25-летний футболист принял участие в трёх матчах в составе сине-бело-голубых. Также Глушенков сыграл во встрече с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл 17 матчей на клубном уровне, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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