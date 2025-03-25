Глушенков оформил первое результативное действие в 2025 году в матче с Замбией

Гол нападающего сборной России и «Зенита» Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией стал его первым результативным действием в 2025 году. Он открыл счёт на восьмой минуте встречи.

В нынешнем году 25-летний футболист принял участие в трёх матчах в составе сине-бело-голубых. Также Глушенков сыграл во встрече с Гренадой (5:0).

Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл 17 матчей на клубном уровне, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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