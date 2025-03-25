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Гол Файзуллаева не помог Узбекистану обыграть Иран в матче отбора к ЧМ-2026

Гол Файзуллаева не помог Узбекистану обыграть Иран в матче отбора к ЧМ-2026
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Завершился матч 8-го тура первой группы азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Ирана и Узбекистана. Игра закончилась со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 8-й тур
25 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Узбекистан
0:1 Эркинов – 16'     1:1 Тареми – 52'     1:2 Файзуллаев – 53'     2:2 Тареми – 83'    

На 16-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хожимат Эркинов. В начале второго тайма хавбек сборной Ирана Мехди Тареми восстановил равновесие. На 53-й минуте голом отметился полузащитник узбекистанской национальной команды и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 83-й минуте Тареми оформил дубль.

После восьми матчей квалификационного турнира сборная Узбекистана набрала 17 очков и занимает второе место. Иран заработал 20 очков и располагается на первой строчке.

Календарь матчей азиатской квалификации к ЧМ-2026
Турнирная таблица азиатской квалификации к ЧМ-2026
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