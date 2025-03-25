Экс-полузащитник «Ман Сити» Бартон признан виновным в нападении на жену — Relevo

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон признан виновным в нападении на жену. Об этом сообщает Relevo.

Согласно материалам дела, в 2021 году футболист схватил жену за горло, после чего повалил её на землю и ударил ногой по голове во время спора. Всё это произошло возле их дома на юго-западе Лондона. Изначально судебное разбирательство было отложено после того, как жена Бартона заявила, что травму она получила случайно. Однако прокуратура подала апелляцию, и суд её удовлетворил.

Сегодня, 25 марта, Вестминстерский магистратский суд признал экс-футболиста виновным по этому делу и приговорил футболиста к 12 неделям тюремного заключения. Однако он не будет отправлен в тюрьму, поскольку судья заявил, что не хочет вмешиваться в отношения, которые Бартон поддерживает со своей женой и детьми. Вместо этого ему было предписано выплатить около € 3 тыс. в качестве компенсации жертве и судебных издержек.