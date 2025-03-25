Игрок «Спартака» Пруцев рассказал, общается ли он с форвардом «Зенита» Соболевым

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос об общении с экс-форвардом красно-белых Александром Соболевым, с лета 2024 года выступающим за «Зенит».

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– Александр Соболев приехал впервые на матч со «Спартаком» в Москву. Как вы отреагировали на этот переход? Общались ли с Соболевым? Что-то пока у него не получается показывать результативность в РПЛ.

– Насчёт его игры или результативности мы не общались. Перед игрой просто поговорили, как у кого дела, истории разные рассказывал, тепло и хорошо пообщались. Конечно, когда я пришёл в «Спартак», он помогал, подсказывал, — приводит слова Пруцева ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) состоялся в 21-м туре РПЛ.

Соболев начал выступать за красно-белых с января 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. В составе «Спартака» российский нападающий выиграл Кубок России (2022).

За «Зенит» 28-летний форвард сыграл 20 матчей во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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