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Игрок «Спартака» Пруцев рассказал, общается ли он с форвардом «Зенита» Соболевым

Игрок «Спартака» Пруцев рассказал, общается ли он с форвардом «Зенита» Соболевым
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос об общении с экс-форвардом красно-белых Александром Соболевым, с лета 2024 года выступающим за «Зенит».

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Александр Соболев приехал впервые на матч со «Спартаком» в Москву. Как вы отреагировали на этот переход? Общались ли с Соболевым? Что-то пока у него не получается показывать результативность в РПЛ.
– Насчёт его игры или результативности мы не общались. Перед игрой просто поговорили, как у кого дела, истории разные рассказывал, тепло и хорошо пообщались. Конечно, когда я пришёл в «Спартак», он помогал, подсказывал, — приводит слова Пруцева ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) состоялся в 21-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

Соболев начал выступать за красно-белых с января 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. В составе «Спартака» российский нападающий выиграл Кубок России (2022).

За «Зенит» 28-летний форвард сыграл 20 матчей во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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