Сборная Ирана досрочно вышла на чемпионат мира 2026 года

Сборная Ирана заранее обеспечила себе выход на чемпионат 2026 года.

Сегодня, 25 марта, состоялся матч 8-го тура первой группы азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором иранская национальная команда встречалась с Узбекистаном. Эта игра закончилась со счётом 2:2.

Таким образом, сборная Ирана набрала 20 очков за два тура до завершения квалификационного соревнования, по итогам которого две первые команды из каждой группы напрямую выйдут на мундиаль. На третьей строчке с 10 очками после семи туров располагается ОАЭ. В случае если сборная ОАЭ победит в трёх оставшихся встречах, она наберёт 19 очков и не сможет догнать Иран.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: