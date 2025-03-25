Сафонов — об уровне французского: могу отвечать на звонки, обменяться парой фраз с людьми

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о прогрессе в изучении французского языка и поделился своим опытом изучения иностранных языков.

«Как и у большинства людей в России моим первым знакомством с иностранными языками стало изучение английского в школе. И несмотря на то что моя мама по образованию переводчик, мне предрасположенность к лингвистике не передалась. А мотивации и интереса основательно изучать первый иностранный язык в школьное время у меня попросту не было.

Позже я несколько раз возвращался к изучению английского с репетитором (всё это было уже после окончания школы). Ни одна попытка не увенчалась успехом, так как острой нужды у меня не было. В итоге я оставил свои усилия подружиться с английским.

Следующий этап — переезд во Францию. Когда я перебрался в другую страну, то мог решить все базовые вопросы на английском, ввиду этого было принято решение начать изучать официальный язык страны, так как от этого напрямую зависит скорость адаптации. Плюс я учитываю особенности в моей команде: у нас используются в основном два языка: французский и испанский.

На данном этапе мой французский позволяет общаться по бытовым темам, я могу отвечать на телефонные звонки, обменяться парой фраз со случайными людьми. Триумф моего французского случился недавно, я смог по телефону объяснить симптомы Морти и спросить, что нам делать с его проблемами (он траванулся). Есть даже моменты, когда мне проще сказать по-французски, нежели по-английски.

Моё обучение проходит два-три раза в неделю, раньше занимался и чаще. Есть ощущение, что при должном внимании мой уровень мог бы быть выше, но я не люблю домашние задания, редко повторяю материал, да и вообще не самый прилежный ученик.

Не так давно у меня произошло знакомство с местной семьёй. И в этот момент я был вынужден использовать иностранный язык. В итоге осознал, что нужно ещё много времени на прокачку французского до уровня, где я свободно смогу общаться на различные темы.

Интересный факт: в начале изучения нового языка я стал забывать все остальные. Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском, и пытался объяснить Марише французское слово по-английски.

Так что могу сейчас сказать, что изучение языков стало моим хобби. Мой совет: не пропускайте обучение языка в школе. Если всё равно приходится изучать его как обязательный предмет, то советую стараться заложить хотя бы базу. Это будет важно, если решите прокачивать себя в дальнейшем. Просто потратите меньше сил, денег, а также скажете себе «спасибо»!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

26-летний голкипер перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом.