Россия — Замбия: Глушенков оформил хет-трик на 58-й минуте

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В эти минуты проходит товарищеский матч сборных России и Замбии. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт в матче 4:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 58-й минуте нападающий сборной России Максим Глушенков оформил хет-трик.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.