«Легенда номер 17!» Генич отреагировал на хет-трик Глушенкова в матче с Замбией

Известный футбольный комментатор Константин Генич сделал публикацию в своём телеграм-канале после хет-трика нападающего сборной России Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией. 25-летний футболист выступает под 17-м игровым номером.

«Легенда номер 17!» — написал Генич.

Нападающий российской национальной команды забил свой третий мяч в игре на 58-й минуте. До этого Глушенков поразил ворота соперника на восьмой и 53-й минутах встречи.

Матч между сборными России и Замбии проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Ранее команда Валерия Карпина одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч сборной России с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.

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