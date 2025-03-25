«Легенда номер 17!» Генич отреагировал на хет-трик Глушенкова в матче с Замбией
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Известный футбольный комментатор Константин Генич сделал публикацию в своём телеграм-канале после хет-трика нападающего сборной России Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией. 25-летний футболист выступает под 17-м игровым номером.
ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 8-й тур
25 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Узбекистан
0:1 Эркинов – 16' 1:1 Тареми – 52' 1:2 Файзуллаев – 53' 2:2 Тареми – 83'
«Легенда номер 17!» — написал Генич.
Нападающий российской национальной команды забил свой третий мяч в игре на 58-й минуте. До этого Глушенков поразил ворота соперника на восьмой и 53-й минутах встречи.
Матч между сборными России и Замбии проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Ранее команда Валерия Карпина одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч сборной России с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.
Как сборная России играет при Карпине:
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